Як у МЗС відреагували на слова Путіна щодо буферної зони — що відомо

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Російський президент Володимир Путін наказав почати реалізацію плану зі створення так званої "буферної зони безпеки" вздовж кордону з Україною. У Міністерстві закордонних справ України прокоментували наміри диктатора.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі для Новини.LIVE у четвер, 22 травня.

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Тихий назвав такі заяви не новими і підкреслив, що подібна риторика вже неодноразово лунала з вуст російського лідера.

"Ці агресивні наміри не є чимось новим. Але показово, що саме зараз, коли США, Європа й Україна закликають до повного припинення вогню бодай на 30 днів, російський диктатор робить подібні заяви. Це ще раз доводить, що саме він — головна причина цієї війни і основна перешкода для миру", — зазначив Тихий.

За словами речника, дії Росії й надалі свідчать про небажання завершити війну. У цьому контексті дипломат наголосив на необхідності посилення тиску на Кремль усіма можливими засобами, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і погодитися на стале припинення бойових дій.

Окремо Тихий прокоментував ідею буферної зони: "Якщо вже говорити про буферні зони — вони можуть бути на території самої Росії. Саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію. Це наша принципова позиція".

Що Путін сказав про створення "буферної зони"

Раніше президент РФ Володимир Путін оголосив про намір сформувати так звану "буферну зону" на кордоні з Україною. Як він зазначив, російські збройні сили вже працюють над реалізацією цього плану.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни припускали, що Путін може готувати наступ на Сумщину з метою посилення тиску на Україну під час майбутніх переговорів. У Кремлі прагнуть перетворити регіон на своєрідну буферну територію.

Також експерти зазначають, що російський диктатор свідомо затягує війну, прагнучи виснажити Україну. Водночас Москва не виявляє жодного бажання шукати компромісні рішення.