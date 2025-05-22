Как в МИД отреагировали на слова Путина о буферной зоне — что известно

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Российский президент Владимир Путин приказал начать реализацию плана по созданию так называемой "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали намерения диктатора.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в комментарии для Новини.LIVE в четверг, 22 мая.

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Тихий назвал такие заявления не новыми и подчеркнул, что подобная риторика уже неоднократно звучала из уст российского лидера.

"Эти агрессивные намерения не являются чем-то новым. Но показательно, что именно сейчас, когда США, Европа и Украина призывают к полному прекращению огня хотя бы на 30 дней, российский диктатор делает подобные заявления. Это еще раз доказывает, что именно он — главная причина этой войны и основное препятствие для мира", — отметил Тихий.

По словам спикера, действия России и в дальнейшем свидетельствуют о нежелании завершить войну. В этом контексте дипломат отметил необходимость усиления давления на Кремль всеми возможными средствами, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и согласиться на постоянное прекращение боевых действий.

Отдельно Тихий прокомментировал идею буферной зоны: "Если уж говорить о буферных зонах — они могут быть на территории самой России. Именно для этого Украина с прошлого года проводит там Курскую операцию. Это наша принципиальная позиция".

Что Путин сказал о создании "буферной зоны"

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о намерении сформировать так называемую "буферную зону" на границе с Украиной. Как он отметил, российские вооруженные силы уже работают над реализацией этого плана.

Напомним, ранее в Институте изучения войны предполагали, что Путин может готовить наступление на Сумщину с целью усиления давления на Украину во время предстоящих переговоров. В Кремле стремятся превратить регион в своеобразную буферную территорию.

Также эксперты отмечают, что российский диктатор сознательно затягивает войну, стремясь истощить Украину. В то же время Москва не проявляет никакого желания искать компромиссные решения.