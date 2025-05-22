Сибіга відреагував на плани Путіна створити "буферну зону"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС/Telegram

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на намір російського диктатора Путіна створити так звану "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною. Очільник дипломатичного відомства зазначив, що необхідно чинити більший тиск на главу Кремля.

Про це Сибіга написав у четвер, 22 травня, у соцмережі X.

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Глава МЗС України нагадав, що заяви Путіна про "буферну зону" пролунали на тлі активних зусиль, спрямованих на досягнення повного, тривалого припинення вогню, припинення вбивств і просування миру.

Сибіга зазначив, що ці нові агресивні заяви відкидають мирні зусилля і показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств.

"На нього потрібно чинити більший тиск, щоб покласти край цій війні", — наголосив міністр.

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор Путін заявив про плани створити так звану "буферну зону" на кордоні з Україною. За словами глави Кремля, російська армія вже працює над реалізацією цього плану.

У відповідь речник МЗС України Георгій Тихий назвав такі заяви не новими й підкреслив, що подібна риторика вже неодноразово лунала з вуст Путіна.