Из-за ударов оккупантов РФ по энергосистемам Украины придется импортировать газ для отопительного сезона, отмечают в Минэнерго

Украина активно готовится к отопительному сезону. Первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что страна планирует накопить для этого не менее 13,2 млрд кубических метров газа.

Об этом чиновник заявил в эфире программы Вечір.LIVE.

Где возьмут столько газа:

Артем Некрасов отметил, что из-за целенаправленных атак врага на газовую инфраструктуру, в частности добывающие объекты, часть необходимого газа придется импортировать.

Недавно была осуществлена крупнейшая с начала полномасштабного вторжения комбинированная атака на предприятия газовой промышленности, напомнил Некрасов.

"После каждой атаки проводится анализ событий и ее последствия. И, к сожалению, мы видим, что враг постоянно меняет и комбинирует свою тактику. Параллельно также ведутся работы по восстановлению поврежденных энергосетей, чтобы энергетики в этом процессе прилагают все усилия, чтобы поддержать работу системы", — сказал чиновник.

По словам господина Некрасова, работники газовой отрасли со всей страны работают непрерывно, чтобы восстановить поврежденные мощности и обеспечить стабильные поставки газа в течение отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается очень сложный отопительный сезон и ситуация сейчас хуже, чем была в прошлом году. Такую информацию предоставил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, некоторым украинцам государство будет компенсировать расходы на тепло в этом отопительном сезоне. Льготы могут получить определенные категории.