Потрібно імпортувати — скільки газу закупить Україна для опалення

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 05:19
Через удари окупантів РФ по енергосистемах України доведеться імпортувати газ для опалювального сезону, зазначають у Міненерго
Люди гріють руки біля батареї. Ілюстративне фото: pexels.com

Україна активно готується до опалювального сезону. Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що країна планує накопичити для цього не менше 13,2 млрд кубічних метрів газу.

Про це чиновник заявив в етері програми Вечір.LIVE.

Читайте також:

Де візьмуть стільки газу:

Артем Некрасов зазначив, що через цілеспрямовані атаки ворога на газову інфраструктуру, зокрема видобувні об'єкти, частину необхідного газу доведеться імпортувати.

Нещодавно було здійснено найбільшу з початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на підприємства газової промисловості, нагадав Некрасов.

"Після кожної атаки проводиться аналіз подій та її наслідки. І, на жаль, ми бачимо, що ворог постійно змінює і комбінує свою тактику. Паралельно також ведуться роботи з відновлення пошкоджених енергомереж, щоб енергетики в цьому процесі докладають всіх засіль, щоб підтримати роботу системи", — сказав чиновник.

За словами пана Некрасова, працівники газової галузі з усієї країни працюють безперервно, щоб відновити пошкоджені потужності та забезпечити стабільне постачання газу протягом опалювального сезону.

Раніше повідомлялось, що в Україні очікується дуже складний опалювальний сезон і ситуація зараз гірша, ніж була торік. Таку інформацію надав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, деяким українцям держава компенсуватиме витрати на тепло цього опалювального сезону. Пільги можуть отримати певні категорії.

опалювальний сезон зима газ опалення енергетика
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
