Поезд с депутатами Европарламента задымился и всех пассажиров эвакуировали

Поезд, на котором ехали 750 депутатов Европарламента, задымился — что произошло
Поезд, который перевозил депутатов Европарламента из Страсбурга обратно в Брюссель, остановили и эвакуировали всех пассажиров после предполагаемого взрыва. В пресс-службе парламента назвали это "техническим инцидентом".
Об этом чрезвычайном происшествии сообщает издание Politico.
Что известно на данный момент
Представитель компании Eurostar, которой принадлежит скоростной поезд, заявил, что никто из пассажиров не пострадал, а команды компании полностью мобилизованы и работают над транспортировкой всех 740 человек в Брюссель как можно быстрее и безопаснее.
На место прибыли пожарные команды, ведь, по сообщению свидетелей, поезд задымился. В то же время Пелле Гертсен, датский чиновник из левой группы, назвал эвакуацию "хаотической". А Эммануэль Фулон, помощник бельгийского парламента в группе "Восстановить Европу", сообщил, что услышал "взрыв".
Однако есть и оптимистичные заявления. К примеру, Бас Эйкхаут, сопредседатель Зеленых, сказал, что задержка дала ему "хорошую возможность догнать всех, с кем я не общался на этой неделе".
Напомним, "Укрзализныця" увеличит объемы перевозок в ЕС.
Также на одесском железнодорожном вокзале определились с песней, которая будет встречать поезда.
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