Поезд с депутатами Европарламента задымился и всех пассажиров эвакуировали

Скоростные поезда компании Eurostar. Фото: Википедия

Поезд, который перевозил депутатов Европарламента из Страсбурга обратно в Брюссель, остановили и эвакуировали всех пассажиров после предполагаемого взрыва. В пресс-службе парламента назвали это "техническим инцидентом".

Об этом чрезвычайном происшествии сообщает издание Politico.

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Представитель компании Eurostar, которой принадлежит скоростной поезд, заявил, что никто из пассажиров не пострадал, а команды компании полностью мобилизованы и работают над транспортировкой всех 740 человек в Брюссель как можно быстрее и безопаснее.

На место прибыли пожарные команды, ведь, по сообщению свидетелей, поезд задымился. В то же время Пелле Гертсен, датский чиновник из левой группы, назвал эвакуацию "хаотической". А Эммануэль Фулон, помощник бельгийского парламента в группе "Восстановить Европу", сообщил, что услышал "взрыв".

Однако есть и оптимистичные заявления. К примеру, Бас Эйкхаут, сопредседатель Зеленых, сказал, что задержка дала ему "хорошую возможность догнать всех, с кем я не общался на этой неделе".

Напомним, "Укрзализныця" увеличит объемы перевозок в ЕС.

Также на одесском железнодорожном вокзале определились с песней, которая будет встречать поезда.