Потяг з депутатами Європарламенту задимівся і всіх пасажирів евакуювали

Потяг, на якому їхали 750 депутатів Європарламенту, задимівся — що сталось
Потяг, який перевозив депутатів Європарламенту зі Страсбурга назад до Брюсселя, зупинили та евакуювали всіх пасажирів після ймовірного вибуху. У пресслужбі парламенту назвали це "технічним інцидентом".
Про цю надзвичайну подію повідомляє видання Politico.
Що відомо на цей момент
Представник компанії Eurostar, якій належить швидкісний потяг, заявив, що ніхто з пасажирів не постраждав, а команди компанії повністю мобілізовані та працюють над транспортуванням усіх 740 людей у Брюссель якомога швидше та безпечніше.
На місце прибули пожежні команди, адже, за повідомленням свідків, потяг задимівся. Водночас Пелле Ґертсен, данський чиновник із лівої групи, назвав евакуацію "хаотичною". А Еммануель Фулон, помічник бельгійського парламенту в групі "Відновити Європу", повідомив, що почув "вибух".
Проте є і оптимістичні заяви. Наприклад, Бас Ейкхаут, співголова Зелених, сказав, що затримка дала йому "хорошу можливість наздогнати всіх, з ким я не спілкувався цього тижня".
Нагадаємо, Укрзалізниця збільшить обсяги перевезень до ЄС.
Також на одеському залізничному вокзалі визначилися з піснею, яка зустрічатиме потяги.
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