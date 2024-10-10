Потяг з депутатами Європарламенту задимівся і всіх пасажирів евакуювали

Швидкісні потяги компанії Eurostar. Фото: Вікіпедія

Потяг, який перевозив депутатів Європарламенту зі Страсбурга назад до Брюсселя, зупинили та евакуювали всіх пасажирів після ймовірного вибуху. У пресслужбі парламенту назвали це "технічним інцидентом".

Про цю надзвичайну подію повідомляє видання Politico.

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Представник компанії Eurostar, якій належить швидкісний потяг, заявив, що ніхто з пасажирів не постраждав, а команди компанії повністю мобілізовані та працюють над транспортуванням усіх 740 людей у Брюссель якомога швидше та безпечніше.

На місце прибули пожежні команди, адже, за повідомленням свідків, потяг задимівся. Водночас Пелле Ґертсен, данський чиновник із лівої групи, назвав евакуацію "хаотичною". А Еммануель Фулон, помічник бельгійського парламенту в групі "Відновити Європу", повідомив, що почув "вибух".

Проте є і оптимістичні заяви. Наприклад, Бас Ейкхаут, співголова Зелених, сказав, що затримка дала йому "хорошу можливість наздогнати всіх, з ким я не спілкувався цього тижня".

Нагадаємо, Укрзалізниця збільшить обсяги перевезень до ЄС.

Також на одеському залізничному вокзалі визначилися з піснею, яка зустрічатиме потяги.