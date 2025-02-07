Постоянные командировки депутатов - Стефанчук ответил на критику Зеленскогоу

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: УП

Руслан Стефанчук заявил, что только 37 депутатов поехали в США на командировку. Так спикер Рады ответил на критику Зеленского относительно "постоянных" командировок нардепов.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады Украины во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

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Стефанчук ответил на критику Зеленского относительно командировок депутатов

"Перед Украиной сейчас стоит сложная задача — это перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами. И мы делаем это абсолютно на всех уровнях", — отмечает Стефанчук.

Он также уточнил, что делегация из 37 депутатов отправилась в США за свой счет.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал нардепов из-за регулярных командировок. Он выразил недовольство тем, что "половина парламента находится на молитвенном завтраке в США", вместо того, чтобы находиться в регионах, пострадавших от войны, таких как Херсон, Харьковщина, Запорожье и Сумы.

Также Зеленский представит свой план окончания войны на Мюнхенской конференции безопасности.