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Постійні відрядження депутатів — Стефанчук відповів Зеленському

7 лютого 2025 15:55
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Постійні відрядження депутатів - Стефанчук відповів на критику Зеленського
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: УП
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Руслан Стефанчук заявив, що лише 37 депутатів поїхали в США на відрядження. Так спікер Ради відповів на критику Зеленського щодо "постійних" відряджень нардепів.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву голови Верховної Ради України під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".

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"Перед Україною зараз стоїть складна задача — це перезавантажити відносини зі стратегічним партнером, Сполученими Штатами. І ми робимо це абсолютно на всіх рівнях", — зазначає Стефанчук. 

Він також уточнив, що делегація з 37 депутатів вирушила до США власним коштом.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував нардепів через регулярні відрядження. Він висловив невдоволення тим, що "половина парламенту знаходиться на молитовному сніданку в США", замість того, щоб перебувати в регіонах, постраждалих від війни, таких як Херсон, Харківщина, Запоріжжя та Суми.

Також Зеленський представить свій план закінчення війни на Мюнхенській конференції безпеки.

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