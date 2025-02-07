Постійні відрядження депутатів - Стефанчук відповів на критику Зеленського

Постійні відрядження депутатів — Стефанчук відповів Зеленському
Руслан Стефанчук заявив, що лише 37 депутатів поїхали в США на відрядження. Так спікер Ради відповів на критику Зеленського щодо "постійних" відряджень нардепів.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву голови Верховної Ради України під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".
Стефанчук відповів на критику Зеленського щодо відрядження депутатів
"Перед Україною зараз стоїть складна задача — це перезавантажити відносини зі стратегічним партнером, Сполученими Штатами. І ми робимо це абсолютно на всіх рівнях", — зазначає Стефанчук.
Він також уточнив, що делегація з 37 депутатів вирушила до США власним коштом.
Раніше Володимир Зеленський розкритикував нардепів через регулярні відрядження. Він висловив невдоволення тим, що "половина парламенту знаходиться на молитовному сніданку в США", замість того, щоб перебувати в регіонах, постраждалих від війни, таких як Херсон, Харківщина, Запоріжжя та Суми.
Також Зеленський представить свій план закінчення війни на Мюнхенській конференції безпеки.
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