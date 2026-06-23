Поставки боеприпасов для Минобороны: не уплачено более 21 млн грн НДС

Правоохранители и фигуранты. Фото: Офис генерального прокурора

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В рамках расследования по делу о поставках некачественных инженерных боеприпасов и сырья для нужд Минобороны правоохранительные органы объявили о новых подозрениях. Правоохранители выявили более 21 млн грн неуплаченного НДС при импорте компонентов для взрывчатых веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Новини.LIVE.

Неуплата НДС

"Напомним, в начале 2026 года в рамках этого уголовного производства была пресечена деятельность преступной организации, участники которой, по данным следствия, овладели почти 3 млрд грн бюджетных средств, выделенных на закупку инженерных боеприпасов для Вооруженных Сил Украины, в частности противопехотных и противотанковых мин", — говорится в сообщении.

Правоохранители и фигуранты дела. Фото: Офис генпрокурора

В ходе дальнейшего расследования был установлен еще один эпизод — уклонение от уплаты НДС при импорте компонентов для производства взрывчатых веществ.

Следствие установило, что в 2024 и 2025 годах директор частного общества, которое изготавливало взрывные устройства для Сил обороны, организовал ввоз в Украину соответствующих компонентов с использованием поддельных документов.

В таможенные органы подавались заведомо недостоверные данные о свойствах товара, его назначении и конечном получателе, что позволяло незаконно применять льготы для продукции оборонного назначения и уклоняться от уплаты обязательных налогов.

Объявление подозрения фигурантам. Фото: Офис генпрокурора

Импортируемое взрывчатое вещество декларировалось как готовый взрывчатый материал, хотя оно подлежало налогообложению по ставке 20%. Из-за этого государственный бюджет недополучил более 21,3 млн грн НДС.

Правоохранители в ходе обысков изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятия. Кроме того, директору общества объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Также подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, было предъявлено трем должностным лицам таможни. По данным следствия, они не обеспечили надлежащего контроля при таможенном оформлении продукции и допустили ее ввоз без уплаты обязательных налогов.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и возмещении причиненного государству ущерба", — добавили в Офисе генпрокурора.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, правоохранители разоблачили двух предпринимателей, которые фальсифицировали документы и поставляли военным просроченные продукты.

Ранее в Украине раскрыли схему хищения и легализации средств, в рамках которой более 576 млн грн, предназначенных на ремонт военной техники для Минобороны и Нацгвардии, были выведены в тень через сеть фиктивных компаний и конвертационный центр. Кроме того, следствие установило уклонение от уплаты более 100 млн грн налогов.