Бывшего чиновника Минобороны подозревают в хищении 193 млн грн на пулеметах

Следственные действия. Фото: Офис Генерального прокурора

Во вторник, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины, а также двум руководителям государственного предприятия. Их подозревают в присвоении и растрате имущества, в частности путем поставки некачественных пулеметов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Главного прокурора Украины.

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Как выяснили следователи, в 2022 году Министерство обороны заключило договор с госпредприятием на поставку 400 пулеметов ДШК. Общая сумма сделки составила 193 миллиона гривен.

Однако предприятие поставило лишь 200 единиц оружия, которые не соответствовали стандартам качества и были без надлежащей маркировки. Согласно свидетельствам военнослужащих, использование этих пулеметов в боевых условиях оказалось опасным, поскольку они часто выходили из строя.

Следственные действия Офиса Генеральногго прокурора. Фото: ОГП

Убытки, нанесенные государству из-за недобросовестного выполнения контракта, оценили на всю сумму договора.

Также в ведомстве отметили, что, кроме того, в январе 2024 года этот же самый чиновник Министерства обороны уже фигурировал в другом деле о хищении 1,5 миллиарда гривен, выделенных на закупку боеприпасов для ВСУ.

В настоящее время продолжается решение вопроса об избрании меры пресечения для подозреваемых. Расследование проводят прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с Государственным бюро расследований при поддержке Министерства обороны.

Напомним, в СБУ заявили, что разоблачили схему хищения средств в Укрэнерго на 60 млн гривен.

Недавно во Львовской области депутатов поймали на получении взятки на сумму 800 тыс. грн.