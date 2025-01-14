Колишнього посадовця Міноборони підозрюють у розкраданні 193 млн грн на кулеметах

Слідчі дії. Фото: Офіс Генерального прокурора

У вівторок, 14 січня, Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Міністерства оборони України, а також двом керівникам державного підприємства. Їх підозрюють у привласненні та розтраті майна, зокрема шляхом постачання неякісних кулеметів для Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Офісу Головного прокурора України.

Читайте також:

Посадовець посприяв розтраті коштів, які виділили на кулемети для ЗСУ

Як з’ясували слідчі, у 2022 році Міністерство оборони уклало договір з держпідприємством на постачання 400 кулеметів ДШК. Загальна сума угоди становила 193 мільйони гривень.

Однак підприємство поставило лише 200 одиниць зброї, які не відповідали стандартам якості та були без належного маркування. Згідно зі свідченнями військовослужбовців, використання цих кулеметів у бойових умовах виявилося небезпечним, оскільки вони часто виходили з ладу.

Слідчі дії Офісу Генеральногго прокурора. Фото: ОГП

Збитки, завдані державі через недобросовісне виконання контракту, оцінили на всю суму договору.

Також у відомстві зазначили, що, крім того, у січні 2024 року цей самий посадовець Міністерства оборони вже фігурував у іншій справі щодо розкрадання 1,5 мільярда гривень, виділених на закупівлю боєприпасів для ЗСУ.

Наразі триває вирішення питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Розслідування проводять прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з Державним бюро розслідувань за підтримки Міністерства оборони.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що викрили схему розкрадання коштів в Укренерго на 60 млн гривень.

Нещодавно у Львівській області депутатів підловили на отриманні хабаря на суму 800 тис. грн.