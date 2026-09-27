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Главная Новости дня РФ обстріляла Запорізьку область: є загиблі та поранені

РФ обстріляла Запорізьку область: є загиблі та поранені

Ua
27 сентября 2026 04:28
Уночі 27 вересня 2026 року під ударом РФ опинилася Запорізька область
Термінова новина

У ніч проти неділі, 27 вересня, росіяни завдали удару селищам Комишуваха і Новотаврійське Запорізької області. Троє людей загинули, а ще четверо — зазнали поранень. Є пошкодження житлової інфраструктури. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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Наслідки нічного обстрілу Запорізької області 27 вересня 

У Комишувасі четверо поранених: троє чоловіків і жінка. Один будинок атака зруйнувала вщент, а ще кілька по сусідству з місцем влучання пошкодила.

"Звичайні домівки. Звичайні люди. І знову російський удар", — написав очільник ОВА.

У Таврійському ворог завдав удару по автомобілю — автівка загорілася. Загинули чоловік і жінка.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Михайла Семікіна повідомляв, що вночі 26 вересня під російським обстрілом опинилося Запоріжжя. Зруйнувався приватний будинок. Під завалами загинули дві жінки.

Також Новини.LIVE з посиланням на віцепрем’єр-міністерку України з гуманітарної політики — міністерку культури Тетяну Бережну писав, що лише впродовж літа РФ знищила близько десяти мільйонів українських книг. Література згоріла вщент унаслідок пожеж, які виникли після атак. Попри втрати та збитки, Україна продовжує розвивати міжнародні партнерства, зокрема у сфері культури та книговидавництва.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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