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Главная Новости дня Похолодання до +10 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Похолодання до +10 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua
Дата публикации 29 июля 2026 06:25
Погода сьогодні, 29 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на середу, 29 липня, буде мінлива хмарність. На сході та північному сході країни пройдуть помірні дощі. Уночі на Луганщині та Донеччині місцями зливи. На решті території без опадів.

Про це 28 липня повідомив Укргідромецентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 29 липня

Погода в Україні 29 липня 2026 року
Карта "Погода в Україні 29 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Вітер північно-західний сягне 712 м/с.

Температура вночі знизиться до +10...+15 °С, на півдні та південному сході — до +18 °С. Удень потеплішає до +21...+26 °С.

"Поле високого тиску забезпечить погоду без опадів, лише на сході на північному сході країни погоду ще зумовлюватиме холодний атмосферний фронт, тому там чекаємо дощі різної інтенсивності. На висотах до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, що зумовить й відповідну температуру", — зазначили синоптики. 

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У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Швидкість північно-західного вітру — 712 м/с. Уночі у столиці стовпчики термометрів знизяться до +13...+15 °С, а в області — до +10...+15 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +22...+24 °С, а на Київщині — до +21...+26 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на метеоролога Ігоря Кибальчича писав, якою буде погода в Україні наприкінці липня. Очікується коливання температури. На зміну похолоданню прийде спека до +35 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко писав, що 29 липня в Україні буде суха і комфортна погода. Короткочасні дощі можливі лише в кількох регіонах. Крім того, найближчими днями повернеться спека.

Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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