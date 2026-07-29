Іранці завдали ракетного удару по базі США в Йорданії

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У ніч проти середи, 29 липня, Іран випустив балістичні ракети по американській військовій базі в Йорданії. Це перший обстріл після того, як минулого тижня сторони призупинили взаємні удари. Атака ставить під загрозу подальші дипломатичні переговори між країнами.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), передає Новини.LIVE.

Що відомо про іранський ракетний удар

Першим про обстріл сповістив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на власні джерела. За його словами, іранські сили цілилися у військовий об'єкт США в Йорданії, але американська ППО збила всі ракети. Згодом цю інформацію підтвердили й у CENTCOM. У командуванні зазначили, що Корпус вартових ісламської революції намагався завдати раптового удару. Війська США залишаються у стані підвищеної бойової готовності.

За даними журналістів Axios, обстріл стався після того, як Дональд Трамп тимчасово зупинив військові операції проти Ірану, аби дати шанс дипломатії. Відновлення вогню з боку Тегерана може змусити Вашингтон повернутися до силового сценарію. Напередодні президент США попереджав про готовність застосувати жорсткі військові заходи, якщо переговори зазнають поразки.

Видання додає, що Іран атакував ту ж країну, де на початку липня через ракетний обстріл і наліт дронів загинули двоє американських військових. Після тієї трагедії Дональд Трамп розпочати 13-денну військову операцію. Нова атака відбулася одразу після зустрічі президента США із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої політики обговорили іранське питання.