Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ завдала удару по багатоповерхівці та ТЦ у Сумах: більшість постраждалих — діти

РФ завдала удару по багатоповерхівці та ТЦ у Сумах: більшість постраждалих — діти

Ua
Дата публикации 20 июля 2026 23:22
РФ увечері 20 липня 2026 року обстріляла Суми
Термінова новина

Увечері в понеділок, 20 липня, російський реактивний БпЛА вдарив біля багатоповерхівки в Сумах. Постраждали шестеро людей: двоє дорослих і четверо дітей. Восьмирічному хлопчику та 16-річній дівчині, які зазнали легких поранень надають медичну допомогу в лікарнях. 

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Наслідки обстрілу Сум увечері 20 липня

Іншим постраждалим госпіталізація не знадобилася.

Згодом армія РФ завдала ще двох ударів по тому ж району міста. Спалахнула масштабна пожежа на території торговельного центру. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Новина доповнюється

Читайте также:
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации