Михайло Федоров залишає посаду міністра оборони України

Михайло Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади, та підбив підсумки своєї роботи. За час його перебування на посаді відомство впровадило низку технологічних інновацій, масштабних оборонних закупівель та реформ у війську. Очільник оборонного відомоства подякував захисникам і колегам за спільну службу та пообіцяв далі працювати заради технологічної переваги над ворогом.

Про це з посиланням на Михайла Федорова передає Новини.LIVE.

Чого вдалося досягти

Посадовець назвав службу українському народу великою честю та детально окреслив 22 ключові досягнення своєї команди. Головний фокус він зробив на розвитку безпілотних технологій, ракетної програми та кардинальній зміні системи закупівель.

Головні здобутки команди Федорова в Міноборони:

Технологічний прорив та дрони. Команда відключила росіянам Starlink, що суттєво обмежило їхню війну дронів, запустила "Лінію дронів", профінансувала сучасні дроново-штурмові підрозділи й налагодила регулярне постачання безпілотників у бойові бригади без ручного втручання з липня.

Оборонні закупівлі та економія. Відомство повністю змінило систему закупівель, запустивши тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що зберегло бюджету мільярди доларів. Також уперше через прозорі тендери закупили тисячі пікапів, багі та квадроциклів для фронту.

ППО та ракети. Завдяки новому підходу до розбору масованих атак (After Action Review) Повітряні Сили збільшили відсоток збиття дронів до 91%, а крилатих ракет — до 87%. Україна вперше законтрактувала ракети для Patriot PAC-2 GEM-T та провела успішні випробування власної точнішої та дешевшої балістичної ракети.

Сплановані операції та міжнародна підтримка. Спільно з військовими відомство реалізувало оборонну операцію "Ашан", яка зупинила механізований наступ окупантів на пів року. Крім того, три засідання у форматі "Рамштайн" принесли Україні підтримку на 40 мільярдів доларів.

Трансформація війська. Міноборони розпочало перехід на прозорі контракти з визначеними строками служби, впровадило одні з найвищих зарплат для піхоти й відкрило ринок іноземного рекрутингу.

Що не вдалося втілити

Серед незавершених завдань колишній міністр виділив організаційну реформу Міноборони за стандартами НАТО. Він зазначив, що для змін потрібно було рішучіше звільняти людей, які гальмували процеси. Також не вдалося повністю перевести абсолютно всі закупівлі на тендери та до кінця вибудувати інституційну культуру відповідальності за ухвалені рішення.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", — підсумував Федоров.