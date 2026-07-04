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Главная Новости дня Серед жертв удару по Сумах п'ятирічна дівчинка з мамою: постраждалих майже три десятки

Серед жертв удару по Сумах п'ятирічна дівчинка з мамою: постраждалих майже три десятки

Ua
Дата публикации 4 июля 2026 01:20
У Сумах через вечірній обстріл 3 липня 2026 року постраждали 27 людей
Термінова новина

Увечері в п'ятницю, 3 липня, росіяни вдарили по Сумах КАбом. Постраждали 27 людей, зокрема семеро дітей. Загиблих четверо.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Жертви та постраждалі

У лікарні реанімували чоловіка, у якого зупинилося серце. Він і молода жінка перебувають у вкрай важкому стані. За життя травмованих борються лікарі.

На місці обстрілу медики намагалися врятувати п'ятирічну дівчинку. Реанімаційні заходи не допомогли — дитина загинула поруч зі своєю 34-річною мамою. Старша сестра цієї дівчинки зазнала травм середньої тяжкості. Наразі вона залишається в лікарні. Також загинув 61-річний чоловік.

Новина доповнюється

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Автор:
Мария Чекарёва
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