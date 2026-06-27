Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені
27 июня 2026 00:03
Термінова новина
Пізно ввечері в п'ятницю, 26 червня, росіяни обстріляли Запоріжжя. Зазнав пошкоджень будинок. Постраждали двоє людей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Що відомо про обстріл Запоріжжя ввечері 26 червня
О 23:17 очільник ОВА зазначив, що в Запорізькій області лунають вибухи. Унаслідок атаки вибило вікна, зазнали пошкоджень балкони в багатоповерхівці. Крім того, атака знищила автомобілі.
Спочатку було відомо про одного пораненого чоловіка, але станом на 00:03 кількість травмованих зросла до двох людей.
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