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Главная Новости дня Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені

Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені

Ua
Дата публикации 27 июня 2026 00:03
РФ увечері 26 червня 2026 року обстріляла Запоріжжя
Багатоповерхівка в Запоріжжі після обстрілу пізно ввечері 26 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Пізно ввечері в п'ятницю, 26 червня, росіяни обстріляли Запоріжжя. Зазнав пошкоджень будинок. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Атака на Запоріжжя вночі 26 червня 2026 року
Скриншот повідомлень Івана Федорова

Що відомо про обстріл Запоріжжя ввечері 26 червня 

О 23:10 очільник ОВА попередив про загрозу застосування КАБів, а о 23:17 — про те, що в Запорізькій області лунають вибухи. Унаслідок атаки вибило вікна, зазнали пошкоджень балкони в багатоповерхівці. Крім того, атака знищила автомобілі. 

Спочатку було відомо про одного пораненого чоловіка, але станом на 00:03 кількість травмованих зросла до двох людей

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що кількість постраждалих унаслідок атаки на Запоріжжя 26 червня зросла до 15 людей. Серед потерпілих дев'ятирічний хлопчик. Дитина зазнала легких травм — лікуватиметься вдома.

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Також Новини.LIVE з посиланням на голову Запорізької ОВА писав, що уночі 26 червня РФ завдала удару по приватному будинку в Запоріжжі. Постражда 55-річна жінка. Вона самостійно звернулася по допомогу до медиків.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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