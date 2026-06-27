РФ увечері 26 червня 2026 року обстріляла Запоріжжя

Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені
Пізно ввечері в п'ятницю, 26 червня, росіяни обстріляли Запоріжжя. Зазнав пошкоджень будинок. Постраждали двоє людей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Що відомо про обстріл Запоріжжя ввечері 26 червня
О 23:10 очільник ОВА попередив про загрозу застосування КАБів, а о 23:17 — про те, що в Запорізькій області лунають вибухи. Унаслідок атаки вибило вікна, зазнали пошкоджень балкони в багатоповерхівці. Крім того, атака знищила автомобілі.
Спочатку було відомо про одного пораненого чоловіка, але станом на 00:03 кількість травмованих зросла до двох людей.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що кількість постраждалих унаслідок атаки на Запоріжжя 26 червня зросла до 15 людей. Серед потерпілих дев'ятирічний хлопчик. Дитина зазнала легких травм — лікуватиметься вдома.
Також Новини.LIVE з посиланням на голову Запорізької ОВА писав, що уночі 26 червня РФ завдала удару по приватному будинку в Запоріжжі. Постражда 55-річна жінка. Вона самостійно звернулася по допомогу до медиків.