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Главная Новости дня РФ завдала удару по Дніпру: постраждала людина

РФ завдала удару по Дніпру: постраждала людина

Ua
Дата публикации 15 июня 2026 03:28
РФ завдала удару по Дніпру: постраждала людина
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У ніч проти понеділка, 15 червня, росіяни атакували Дніпро. Зазнало пошкоджень підприємство. Спалахнула пожежа. Відомо, що постраждала людина. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного обстрілу Дніпра

Зазнало руйнувань одне із приміщень коледжу. Вибуховою хвилею вибило вікна у школі та закладі культури.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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