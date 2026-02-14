Видео
Зеленський зустрівся з президентом Чехії — що обговорили

Зеленський зустрівся з президентом Чехії — що обговорили

Ua
Дата публикации 14 февраля 2026 18:14
Мюнхенська безпекова конференція — Зеленський зустрівся з Петром Павелом
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції безпеки провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом. Сторони обговорили військову підтримку України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис президента в Telegram у суботу, 14 лютого.

"Дякую за чеську ініціативу з постачання нашій країні боєприпасів та її продовження. Розраховуємо, що надходження снарядів відбуватимуться без жодних затримок", – написав Зеленський.

Новина доповнюється

Мюнхенская конференция безопасности 2026
Автор:
Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
