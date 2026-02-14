Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Чи отримає Україна ракети Taurus — відповідь Зеленського

Чи отримає Україна ракети Taurus — відповідь Зеленського

Ua
Дата публикации 14 февраля 2026 17:58
Мюнхенська безпекова конференція — Зеленський розповів, чи Україна отримає Taurus
Термінова новина

Рішення від Німеччини щодо постачання Україні ракет Taurus поки немає. Але все ще може змінитися.

Про це заявив президент України Володимир на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте также:

Україна все ще може отримати ракети Taurus від Німеччини

Глава держави наголосив, що війна досі триває і все може змінитися, тому він намагається знайти варіант, щоб отримати ці німецькі ракети.

"Taurus — не все. Війна ще не закінчилася. Ми не маємо рішення від німецької сторони, але я маю знайти баланс у діалозі. Я обираю те, що можу отримати зараз", — зазначив Зеленський.

Новина доповнюється

Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации