Україна
Главная Новости дня Раб війни — Зеленський пояснив, чому Путін не йде на перемир'я

Раб війни — Зеленський пояснив, чому Путін не йде на перемир'я

Ua
Дата публикации 14 февраля 2026 13:32
Мюнхенська конференція — Зеленський різко висловився про Путіна та назвав його рабом війни
Термінова новина

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у закінченні війни. Він не може уявити життя без влади.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на безпековій конференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте также:

"Путін не зацікавлений ні в чому іншому, він не живе звичайним життям, він не сидить у кафе... Він не може уявити життя без влади, він радиться із Петром І і Катериною ІІ, ніж з будь-якою живою людиною...Можете уявити Путіна без війни? Ніхто в Україні не вірить, що він відпустить Україну чи Європу, він не відпустить ідею війни, він раб війни", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється
 

Владимир Зеленский владимир путин война в Украине Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
