Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Перемовини в Абу-Дабі — Зеленський обговорить деталі з делегацією

Перемовини в Абу-Дабі — Зеленський обговорить деталі з делегацією

Ua
Дата публикации 6 февраля 2026 20:02
Перемовини в Абу-Дабі — Зеленський обговорить чутливі аспекти з делегацією
Термінова новина

Завтра, 7 лютого, українська делегація доповість Президенту Володимиру Зеленському про найбільш чутливі аспекти перемовин в Абу-Дабі.

Зеленський очікує на доповідь української делегації щодо перемовин

У вечірньому зверненні глава держави розповів, що завтра також відбудеться розмова з представниками Європи щодо мирного процесу. 

Реклама
Читайте также:

Окрім того, в США зараз триває візит української парламентської делегації на чолі з спікером ВРУ Стефанчуком, який провів низку зустрічей щодо потреб Україна та миру, зокрема зі спікером Палати представників Джонсоном та конгресменами.

Новина доповнюється...

Владимир Зеленский
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации