Україна
Макрон заявив про затримання нафтового танкера з РФ

Макрон заявив про затримання нафтового танкера з РФ

Ua
Дата публикации 22 января 2026 16:54
Франція затримала російський такер - Макрон розповів деталі
Термінова новина

Сьогодні вранці ВМС Франції затримали у Середземному морв російський танкер "тіньового флоту" за порушення санкцій та використання фальшивого прапора. Операція була проведена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 22 січня.

Читайте также:

"Сьогодні вранці французький військово-морський флот піднявся на борт нафтового танкера, який прямував з Росії, який перебував під міжнародними санкціями та підозрюваний у використанні провокаційного прапора. Операція проводилася у Середземному морі за підтримки низки наших союзників. Вона здійснювалася у суворій відповідності до Конвенції ООН з морського права", – йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
