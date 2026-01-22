Видео
Главная Новости дня Зеленський зробив гучну заяву про загрозу для флоту РФ

Зеленський зробив гучну заяву про загрозу для флоту РФ

Дата публикации 22 января 2026 16:32
Зеленський розповів, яка доля чекає на російські кораблі
Термінова новина

Російські кораблі можуть потонути біля Гренландії так само, як біля Криму. Україна має необхідну експертизу, інструменти та людей, аби протидіяти російській військовій присутності на морі.

 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на економічному форумі в Давосі у четвер, 22 січня.

Крім того, за словами Зеленського, Україна може допомогти партнерам боротися із флотом Росії, якщо буде відповідний запит.

"Ми можемо діяти, якби нас попросили, якби Україна була в НАТО. Але ми не в НАТО. Ми б вирішили проблему з російськими кораблями", – заявив він.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
