Зеленський розповів, яка доля чекає на російські кораблі

Російські кораблі можуть потонути біля Гренландії так само, як біля Криму. Україна має необхідну експертизу, інструменти та людей, аби протидіяти російській військовій присутності на морі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на економічному форумі в Давосі у четвер, 22 січня.

Крім того, за словами Зеленського, Україна може допомогти партнерам боротися із флотом Росії, якщо буде відповідний запит.

"Ми можемо діяти, якби нас попросили, якби Україна була в НАТО. Але ми не в НАТО. Ми б вирішили проблему з російськими кораблями", – заявив він.

