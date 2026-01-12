Звільнення Шмигаля з посади міністра оборони — чи підтримав комітет Ради

Термінова новина

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав рішення щодо відставки Дениса Шмигаля з посади очільника Міноборони. "За" проголосували лише восьме нардепів.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у понеділок, 12 січня.

Проти відставки Шмигаля виступили шестеро парламентарів.

Завтра питання щодо звільнення Шмигаля вирішуватимуть у парламентському залі.

Новина доповнюється