Звільнення Шмигаля з посади міністра оборони — чи підтримав комітет Ради

Комітет Ради визначився щодо відставки Шмигаля
Дата публикации 12 января 2026 15:18
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав рішення щодо відставки Дениса Шмигаля з посади очільника Міноборони. "За" проголосували лише восьме нардепів.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у понеділок, 12 січня.
Проти відставки Шмигаля виступили шестеро парламентарів.
Завтра питання щодо звільнення Шмигаля вирішуватимуть у парламентському залі.
