Україна
Главная Новости дня Партнери не підтвердили готовність захистити Україну — Зеленський

Партнери не підтвердили готовність захистити Україну — Зеленський

Ua
Дата публикации 7 января 2026 15:59
Чи захистять партнери України у випадку нового нападу РФ – Зеленський поки не впевнений
Термінова новина

Партнери "Коаліції охочих" наразі не відповіли, чи мають готові сценарії на випадок повторного нападу Росії на Україну. Поки немає юридичних зобовʼязань, які підтримані парламентами європейських країн, чи Конгресом США. 

Про це Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

"Дуже складне запитання, на яке дуже хочеться, особливо мені, отримати дуже просту відповідь: так, якщо буде знову агресія, всі партнери дадуть сильну відповідь "рускім". І я ставлю саме таке запитання всім нашим партнерам. І я поки що чіткої, ясної відповіді не отримав", – сказав він.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
