Вибори під час війни - коли Рада змінить законодавство

Зміни у виборчому законодавстві можуть бути вже у лютому. Багато залежить від перемовин щодо миру та їхнього результату.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

"Також це залежить і від наших депутатів, тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум. Тобто рано ще про це говорити детально. Треба мати результат в переговорах", – сказав він.

