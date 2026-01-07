Видео
Україна
Зеленський назвав місяць, коли зміниться закон про вибори

Зеленський назвав місяць, коли зміниться закон про вибори

Ua
Дата публикации 7 января 2026 15:32
Вибори під час війни - коли Рада змінить законодавство
Термінова новина

Зміни у виборчому законодавстві можуть бути вже у лютому. Багато залежить від перемовин щодо миру та їхнього результату. 

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

"Також це залежить і від наших депутатів, тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум. Тобто рано ще про це говорити детально. Треба мати результат в переговорах", – сказав він.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
