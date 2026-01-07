Хто організовує обміни полоненими в Україні

Термінова новина

Новий очільник Офісу президента Кирило Буданов буде займатися обмінам разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Він раніше займався цим питанням на посаді очільника ГУР та продовжить займатися цим як керівник ОП.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

Водночас президент додав, що Росія призупинила обміни, щоб тиснути на Україну.

Новина доповнюється