Главная Новости дня Зеленський анонсував кадрові зміни керівництва ДПСУ

Зеленський анонсував кадрові зміни керівництва ДПСУ

Ua
Дата публикации 2 января 2026 17:26
Кадрові зміни — Сергій Дейнека залишає посаду очільника ДПСУ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Сергій Дейнеко залишає посаду голови Державної служби України. Надалі він працюватиме в системі Міністерства внутрішніх справ України. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 2 січня.

Читайте также:

Звільнення Дейнеко — Зеленський назвав причину

"Найближчим часом міністр (МВС ред.) Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України", — йдеться в повідомленні.

Зеленський розповів, що сьогодні обговорив з Клименко питання МВС та діяльність Державної прикордонної служби України.

"Під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення. Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією. Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ", — пояснив Зеленський.

Новина доповнюється

