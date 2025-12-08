Стефанчук підписав бюджет на 2026 рік

Термінова новина

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав закон про Держбюджет на 2026 рік. Тепер його передадуть на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Про це стало відомо з карточки законопроєкту на сайті Верховної Ради у понеділок, 8 грудня.

Картка законопроєкту на сайті Верховної Ради. Фото: скриншот

Що передбачає Держбюджет на 2026 рік

На 2026-й рік заплановано доходи у розмірі 2,9 трлн гривень, а видатки — 4,8 трлн гривень. Різницю хочуть компенсувати за рахунок запозичень та грантів від міжнародних партнерів.

Документ передбачає мінімальну зарплату на рівні 8 647 грн; загальний прожитковий мінімум — 3 209 грн; прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн; прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — 2 595 грн.

