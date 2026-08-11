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Посол Великобритании объяснил, как заставить РФ сесть за стол переговоров

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 10:12
Посол Великобритании рассказал о стратегии принуждения РФ к переговорам
Посол Великобритании в Украине Нил Кромптон. Фото: gov.uk

Посол Великобритании в Украине Нил Кромптон заявил, что война в Украине представляет собой соревнование двух военно-промышленных комплексов на истощение. Поэтому для того, чтобы заставить Кремль пойти на мир, необходимо сочетать дипломатию с постоянным усилением военного давления. В то же время посол отметил успехи Украины в производстве беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью посла Великобритании в Украине Нила Кромптона изданию РБК-Украина.

Сочетание дипломатии и военного давления

Британское правительство надеется, что Украине удастся существенно изменить всю ситуацию на поле боя благодаря поддержке западных союзников. Дипломат пояснил, что у партнеров есть четкий план действий, который поможет повлиять на позицию Кремля.

"Необходимо усиливать давление на Россию, чтобы заставить её вести серьёзные переговоры, продемонстрировать, что она не сможет захватить весь Донбасс, как об этом заявляет, и оказывать на неё достаточное военное давление. А с помощью друзей — оказывать на нее достаточное экономическое давление через санкции, чтобы в конечном итоге Москва пришла к выводу, что ей нужно вести переговоры", — заявил Нил Кромптон.

Он добавил, что такой подход является единственным реалистичным путем к завершению войны, к тому же российское общество уже сейчас начинает все больше беспокоиться из-за финансовой цены боевых действий и рисков новой принудительной мобилизации.

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Параллельно с международным давлением огромную роль играет внутреннее развитие украинского оборонного сектора, который научился быстро создавать качественное оружие.

"Поэтому я думаю, что Украина — я уверен, что так и будет — проявит стратегическое терпение, будет демонстрировать решимость и, при поддержке союзников, продолжит оказывать давление, так что мы надеемся, что сможем достичь цели. И я считаю, что именно в этом заключается ваша стратегия: пытаться вести переговоры, но в то же время усиливать военное давление", — подчеркнул британский посол.

Как ранее писали Новини.LIVE, новый британский премьер Энди Бернем подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Великобритании останется неизменной. Также он сообщил о принятии первого пакета новых санкций против РФ.

Кроме того, мы сообщали, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки на сумму почти 290 миллионов фунтов стерлингов. Помимо этого, в НАТО отметили успехи Украины на фронте и подтвердили планы оказания помощи на сумму более 1,5 млрд евро.

санкции против России Великобритания война в Украине
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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