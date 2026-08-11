Посол Британії розказав про стратегію примушення РФ до переговорів

Посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон. Фото: gov.uk

Посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон заявив, що війна в Україні є змаганням двох військово-промислових комплексів на виснаження. Тому для примусу Кремля до миру необхідно поєднувати дипломатію з постійним посиленням військового тиску. Водночас посол відзначив успіхи України у виробництві безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю посола Великої Британії в Україні Ніла Кромптона виданню РБК-Україна.

Поєднання дипломатії та військового тиску

Британський уряд сподівається, що Україні вдасться суттєво змінити всю ситуацію на полі бою завдяки підтримці західних союзників. Дипломат пояснив, що партнери мають чіткий план дій, який допоможе вплинути на позицію Кремля.

"Потрібно посилювати тиск на Росію, щоб змусити її вести серйозні переговори, продемонструвати, що вона не зможе захопити весь Донбас, як про це заявляє, і чинити на неї достатній військовий тиск. А за допомогою друзів – чинити на неї достатній економічний тиск через санкції, щоб зрештою Москва дійшла висновку, що їй потрібно вести переговори", — заявив Ніл Кромптон.

Він додав, що такий підхід є єдиним реалістичним шляхом для завершення війни, до того ж російське суспільство вже зараз починає дедалі більше тривожитися через фінансову ціну бойових дій та ризики нової примусової мобілізації.

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Паралельно з міжнародним тиском величезну роль відіграє внутрішній розвиток українського оборонного сектору, який навчився швидко створювати якісну зброю.

"Тож я думаю, що Україна – я впевнений, що так і буде – проявить стратегічне терпіння, демонструватиме рішучість і, за підтримки союзників, продовжуватиме тиск, тож ми сподіваємося, що зможемо досягти мети. І я вважаю, що саме в цьому полягає ваша стратегія: намагатися вести переговори, але водночас посилювати військовий тиск", — підкреслив британський посол.

Як раніше писали Новини.LIVE, новий британський прем'єр Енді Бернем наголосив на тому, що підтримка України з боку Британії залишиться незмінною. Також він повідомив про ухвалення першого пакета нових санкцій проти РФ.

Також ми повідомляли, що Велика Британія передасть Україні новий пакет підтримки на майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, у НАТО відзначили успіхи України на фронті та підтвердили плани допомоги на понад 1,5 млрд євро.