Дипломат опроверг слухи о массовых нападениях на украинцев в Польше

Украинцы. Фото: УНИАН

Информация о массовых нападениях на беженцев в Польше не соответствует действительности, поэтому веских причин для выезда из страны нет. Дипломат Василий Бондарь объяснил причины частых конфликтов и развеял мифы политиков, спекулирующих на теме преступности украинцев.

Об этом Василий Бондарь заявил в интервью «РБК-Украина», передает Новини.LIVE.

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Спекуляции в Польше на криминальной статистике в отношении украинцев

Василий Бондарь обратил внимание, что показатель в 10 800 зафиксированных в течение первого полугодия 2026 года правонарушений, совершенных украинцами на польской территории, стал инструментом манипуляций для отдельных политических сил. Они сознательно оперируют сухими цифрами, но при этом избегают объяснений относительно сути обвинений.

На самом деле же в разрезе двухмиллионного сообщества переселенцев это количество составляет около пяти случаев на тысячу человек (0,54%), что равно обычной статистической погрешности.

Он обратил внимание на существенное различие между правовыми системами соседних государств. Например, хранение небольших порций наркотиков для личного потребления или вождение автомобиля в состоянии опьянения в Украине наказывается в административном порядке. В то же время польское законодательство квалифицирует такие же деяния как уголовные преступления. Именно поэтому сравнивать эти цифры напрямую нельзя.

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"А эту тему важно обсуждать на основе реальных данных, без обобщений и попыток некорректного переноса ответственности отдельных лиц на украинцев, которые находятся в Польше и соблюдают ее законы", — подчеркнул глава дипмиссии.

Медийное давление и языковой фактор

Также посол отметил, что из-за искусственного нагнетания ситуации в прессе среди украинских беженцев распространяются преувеличенные слухи об опасности, однако никаких объективных причин для срочного выезда из Польши сейчас нет.

"Большинство граждан Украины, с которыми мне приходится лично общаться, непосредственно с проявлениями физической агрессии не сталкивались. То есть речь идет преимущественно о тревоге, вызванной сообщениями в СМИ, психологическом давлении, которое у некоторых граждан также вызывает опасения говорить на украинском языке в общественных местах", — поделился наблюдениями Бондарь.

Кроме того, в польских городах, особенно в Варшаве, часто слышны украинский и русский языки. Дипломат отметил, что такая ситуация может стать триггером для приезжих из польской провинции.

"Поэтому давайте поставим себя на место обычного поляка, который, возможно, не живет в Варшаве, а, приезжая из региона в столицу, слышит на улицах не свой язык. Это может вызвать различные эмоции, которые также могут трансформироваться в агрессивное поведение", — пояснил он.

Ответственность и отношение общества

Василий Бондарь отметил, что хотя любой языковой дискомфорт не дает права на дискриминацию, оскорбления или рукоприкладство, агрессию проявляют преимущественно люди, которые в принципе склонны к нарушению закона.

По словам посла, возлагать вину за такие инциденты на всю страну крайне несправедливо. Абсолютное большинство поляков продолжает активно поддерживать соседей, что в очередной раз доказала масштабная гуманитарная инициатива прошлой зимой «Тепло из Польши в Киев».

"С первых дней моего пребывания в Польше в качестве посла я неоднократно обращался к нашим гражданам — и к тем, кто здесь проживает, и к тем, кто проезжает через территорию Польши: соблюдайте нормы и правила, а также традиции страны пребывания. Поведение каждого из нас влияет на отношение ко всей украинской общине", — резюмировал дипломат.

Новини.LIVE сообщали, что в Польше фиксируется рост числа жалоб от украинцев из-за дискриминации и буллинга. Граждане отмечают, что избегают общения на украинском языке в общественном транспорте и общественных местах из-за страха агрессии, а дети все чаще страдают от травли в школах. Реальные масштабы явления значительно шире официальной статистики, поскольку многие пострадавшие не заявляют об инцидентах.

На фоне социальной напряженности продолжается отток беженцев. Так, количество украинцев с временной защитой в Польше стабильно сокращается. По данным европейской статистики, граждане активно меняют страну пребывания. Наряду с традиционной популярностью Германии существенно растет выбор в пользу других государств Евросоюза.

Ситуацию обострил резонансный инцидент в польском Ярославе, где 31-летний украинец совершил нападение на монастырь сестёр-бенедиктинок. Вооруженный ножом мужчина напал на людей на территории аббатства незадолго до начала утренней службы. Нападавший был задержан правоохранителями, обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.