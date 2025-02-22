Европе нужна Украина для собственной обороны — посол ЕС

Посол ЕС сравнила ситуацию в Украине с Мюнхенским соглашением
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что вопрос будущего Украины и переговоры не могут решаться без ее участия. В своем заявлении она провела историческую параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда великие державы приняли решение о Чехословакии без ее согласия.
Об этом Катарина Матернова заявила на Киевском форуме по безопасности.
Катарина Матернова раскритиковала любые переговоры об Украине без Украины
Катарина Матернова заявила, что для нее как уроженки Чехословакии эта тема имеет особое значение, и она считает неприемлемой любую аналогичную ситуацию в отношении Украины. Чиновница подчеркнула, что в отличие от тогдашних чехов и словаков, украинцы сегодня имеют четкую субъектность и доказывают это ежедневно, демонстрируя стойкость в борьбе за свою независимость.
"И позвольте мне на мгновение вспомнить, что я из Чехословакии. Вы, наверное, читали это в моем Фейсбуке, потому что я почувствовала потребность сказать это после событий этой недели. Итак, слово "Мюнхен" впечатано в наше сознание с молоком матери как историческая ошибка. Это было соглашение о нас без нашего участия, поэтому для меня это абсолютно неприемлемая позиция по отношению к украинцам. В отличие от чехов и словаков, украинцы имеют и чувствуют свою субъектность, демонстрируя ее ежедневно", — заявила Катарина Матернова.
В то же время дипломат признала, что Киев нуждается в помощи. Она заверила, что Европейский Союз и его государства-члены остаются крупнейшими донорами для Украины. С начала полномасштабной войны ЕС выделил более 140 миллиардов евро, из которых 50 миллиардов направлены на военную поддержку. Эти суммы являются значительными и сопоставимыми с масштабами помощи, предоставляемой Украине.
"Да, нам нужна помощь. Да, мы будем предоставлять вам эту помощь. ЕС и его члены — крупнейшие доноры. Более 140 миллиардов евро. Из них 50 миллиардов — военная помощь. Это действительно очень значительные и сопоставимые суммы", — высказалась посол ЕС в Украине.
Матернова также отметила, что, учитывая изменения в мировой геополитике, Европе нужна Украина не только как партнер, но и как элемент собственной обороны. Она напомнила, что безопасность континента напрямую зависит от устойчивости Украины перед российской агрессией.
Напомним, недавно глава ГУР Украины Кирилл Буданов высказался относительно того, что имел в виду Дональд Трамп по поводу окончания войны в Украине.
Между тем Владимир Зеленский заявил, что пообщался с президентом Чехии Петром Павелом относительно снарядов.
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