Европе нужна Украина для собственной обороны — посол ЕС

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Фото: Киевский форум по безопасности

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что вопрос будущего Украины и переговоры не могут решаться без ее участия. В своем заявлении она провела историческую параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда великие державы приняли решение о Чехословакии без ее согласия.

Об этом Катарина Матернова заявила на Киевском форуме по безопасности.

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Катарина Матернова заявила, что для нее как уроженки Чехословакии эта тема имеет особое значение, и она считает неприемлемой любую аналогичную ситуацию в отношении Украины. Чиновница подчеркнула, что в отличие от тогдашних чехов и словаков, украинцы сегодня имеют четкую субъектность и доказывают это ежедневно, демонстрируя стойкость в борьбе за свою независимость.

"И позвольте мне на мгновение вспомнить, что я из Чехословакии. Вы, наверное, читали это в моем Фейсбуке, потому что я почувствовала потребность сказать это после событий этой недели. Итак, слово "Мюнхен" впечатано в наше сознание с молоком матери как историческая ошибка. Это было соглашение о нас без нашего участия, поэтому для меня это абсолютно неприемлемая позиция по отношению к украинцам. В отличие от чехов и словаков, украинцы имеют и чувствуют свою субъектность, демонстрируя ее ежедневно", — заявила Катарина Матернова.

В то же время дипломат признала, что Киев нуждается в помощи. Она заверила, что Европейский Союз и его государства-члены остаются крупнейшими донорами для Украины. С начала полномасштабной войны ЕС выделил более 140 миллиардов евро, из которых 50 миллиардов направлены на военную поддержку. Эти суммы являются значительными и сопоставимыми с масштабами помощи, предоставляемой Украине.

"Да, нам нужна помощь. Да, мы будем предоставлять вам эту помощь. ЕС и его члены — крупнейшие доноры. Более 140 миллиардов евро. Из них 50 миллиардов — военная помощь. Это действительно очень значительные и сопоставимые суммы", — высказалась посол ЕС в Украине.

Матернова также отметила, что, учитывая изменения в мировой геополитике, Европе нужна Украина не только как партнер, но и как элемент собственной обороны. Она напомнила, что безопасность континента напрямую зависит от устойчивости Украины перед российской агрессией.

Напомним, недавно глава ГУР Украины Кирилл Буданов высказался относительно того, что имел в виду Дональд Трамп по поводу окончания войны в Украине.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что пообщался с президентом Чехии Петром Павелом относительно снарядов.