Європі потрібна Україна для власної оборони — посол ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Фото: Київський безпековий форум

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що питання майбутнього України і переговори не може вирішуватися без її участі. У своїй заяві вона провела історичну паралель із Мюнхенською угодою 1938 року, коли великі держави ухвалили рішення про Чехословаччину без її згоди.

Про це Катаріна Матернова заявила на Київському безпековому форумі.

Читайте також:

Катаріна Матернова розкритикувала будь-які переговори про без України

Катаріна Матернова заявила, що для неї, як уродженки Чехословаччини, ця тема має особливе значення, і вона вважає неприйнятною будь-яку аналогічну ситуацію щодо України. Посадовиця підкреслила, що на відміну від тодішніх чехів і словаків, українці сьогодні мають чітку суб’єктність і доводять це щодня, демонструючи стійкість у боротьбі за свою незалежність.

"І дозвольте мені на мить згадати, що я з Чехословаччини. Ви, мабуть, читали це у моєму Фейсбук, бо я відчула потребу сказати це після подій цього тижня.Отже, слово "Мюнхен" вкарбоване в нашу свідомість з молоком матері, як історична помилка. Це була угода про нас без нашої участі.Тому для мене це абсолютно неприйнятна позиція щодо українців. На відміну від чехів і словаків, українці мають і відчувають свою суб'єктність, демонструючи її щодня", — заявила Катаріна Матернова.

Водночас дипломатка визнала, що Київ потребує допомоги. Вона запевнила, що Європейський Союз і його держави-члени залишаються найбільшими донорами для України. Від початку повномасштабної війни ЄС виділив понад 140 мільярдів євро, з яких 50 мільярдів спрямовані на військову підтримку. Ці суми є значними та зіставними з масштабами допомоги, що надається Україні.

"Так, нам потрібна допомога. Так, ми будемо надавати вам цю допомогу. ЄС та його члени – найбільші донори. Понад 140 мільярдів євро. З них 50 мільярдів – військова допомога. Це дійсно дуже значні та порівнянні суми", — висловилась посол ЄС в Україні.

Матернова також наголосила, що, враховуючи зміни у світовій геополітиці, Європі потрібна Україна не лише як партнер, а й як елемент власної оборони. Вона нагадала, що безпека континенту безпосередньо залежить від стійкості України перед російською агресією.

Нагадаємо, нещодавно очільник ГУР України Кирило Буданов висловився щодо того, що мав на увазі Дональд Трамп з приводу закінчення війни в Україні.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що поспілкувався з президентом Чехії Петром Павелом щодо снарядів.