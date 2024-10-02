Япония и Украина - посол рассказал о развитии отношений - новости

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Война, начатая Россией, является самой страшной вещью. Но если и есть один маленький луч света в этом мире, то это то, что Япония и Украина заново открываются друг другу.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Вторжение РФ является самой страшной вещью для нас. Но если и есть один маленький луч света в этом мире, то это то, что Япония и Украина вновь открываются друг другу и понимаем, насколько мы важны друг для друга", — сказал посол.

Мацуда Кунинори

Мацуда Кунинори

Мацуда Кунинори 1/3 ​ 3

Он отметил, что Украина находится в западной стороне Евразийского континента, а Япония — по восточную сторону.

"Между нами странами много проблемных стран. Поэтому нам нужно помогать друг другу. Это то, где мы сейчас постепенно, но неуклонно растем в наших отношениях между нашими странами, несмотря ни на что", — подытожил Мацуда Кунинори.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори каждый день по 10-15 минут изучает украинский язык. Ведь как дипломату и послу, ему очень важно понимать людей, культуру и страну, которой он служит.

А в прошлый понедельник, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры говорили о войне в Украине.