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Посол Японії розповів про відносини поміж Україною та Японією на тлі війни РФ

2 жовтня 2024 06:04
Галина Остаповець - Журналіст
Японія та Україна - посол розповів про розвиток стосунків - новини
Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Війна, яку розпочала Росія, є найстрашнішою річчю. Але якщо і є один маленький промінь світла в цьому світі, то це те, що Японія та Україна, заново відкриваються один одному.

Про це Надзвичайний та Повноважений Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі сказав у коментарі Новини.LIVE.

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"Вторгення РФ є найстрашніою річчю для нас. Але якщо і є один маленький промінь світла в цьому світі, то це те, що Японія та Україна, заново відкриваються один одному і розуміємо, наскільки ми важливі один для одного", — сказав посол. 

  • Мацуда Кунінорі
    Мацуда Кунінорі
  • Мацуда Кунінорі
    Мацуда Кунінорі
  • Мацуда Кунінорі
    Мацуда Кунінорі
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Він наголосив, що Україна розташована у західній стороні Євразійського континенту, а Японія — по східному боці.

"Поміж нами країнами є багато проблемних країн. Тому нам потрібно допомагати один одному. Це те, де ми зараз поступово, але неухильно зростаємо у наших відносинах поміж нашими країнами, незважаючи ні на що", — підсумував Мацуда Кунінорі.

Нагадаємо, Надзвичайний та Повноважений Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі щодня по 10-15 хвилин вивчає українську мову. Адже як дипломату та послу, йому дуже важливо розуміти людей, культуру і країну, якій він служить.

А минулого понеділка, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Лідери говорили про війну в Україні.
 

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