Услуги в 20 тыс. долл. — хмельничанка наживалась на уклонистах

Услуги в 20 тыс. долл. — хмельничанка наживалась на уклонистах

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:25
В Хмельницком задержали женщину, которая зарабатывала на уклонистах
Задержание фигурантов. Фото: СБУ

В Хмельницком правоохранители разоблачили 57-летнюю местную женщину, которая зарабатывала на уклонистах. Она предлагала помощь в незаконном оформлении инвалидности.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Хмельницкой области в Facebook в четверг, 2 октября.

Читайте также:
Услуги в 20 тыс. долл. — хмельничанка наживалась на уклонистах - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Следствие установило, что женщина требовала от потенциального "клиента" 22 тысячи долларов США за "решение вопроса" по избежанию призыва на военную службу.

Она уверяла в надежности своей схемы, а для убедительности даже подделала медицинскую справку о бытовой травме мужа, демонстрируя якобы "влиятельные связи".

Правоохранители задержали фигурантку во время получения денег. Ей сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием и подделке документов. Сейчас суд избирает ей меру пресечения, а следователи устанавливают других возможных участников схемы.

Напомним, что в Одесской области разоблачили сотрудника пограничной службы, который наладил незаконную схему содействия побегу за границу. По информации правоохранителей, он предлагал военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу в направлении соседней Молдовы.

А в Умани правоохранители разоблачили женщину, которую подозревают в незаконном содействии уклонению от мобилизации. По данным следствия, она наладила преступную схему, с помощью которой за деньги влияла на территориальные центры комплектования и помогала военнообязанным избежать призыва.

Хмельницкая область инвалидность мобилизация сбу уклонисты
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
