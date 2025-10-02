Відео
Головна Новини дня Послуги у 20 тис. дол. — як хмельничанка наживалася на ухилянтах

Послуги у 20 тис. дол. — як хмельничанка наживалася на ухилянтах

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 17:25
У Хмельницькому затримали жінку, яка заробляла на ухилянтах
Затримання фігурантів. Фото: СБУ

У Хмельницькому правоохоронці викрили 57-річну місцеву жінку, яка заробляла на ухилянтах. Вона пропонувала допомогу у незаконному оформленні інвалідності.

Про це повідомляє Управління СБ України у Хмельницькій області у Facebook у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:
Послуги у 20 тис. дол. — як хмельничанка наживалася на ухилянтах - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи 

Слідство встановило, що жінка вимагала від потенційного "клієнта" 22 тисячі доларів США за "вирішення питання" з уникнення призову на військову службу.

Вона запевняла у надійності своєї схеми, а для переконливості навіть підробила медичну довідку про побутову травму чоловіка, демонструючи начебто "впливові зв’язки".

Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання грошей. Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом та підробленні документів. Наразі суд обирає їй запобіжний захід, а слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, що в Одеській області викрито співробітника прикордонної служби, який налагодив незаконну схему сприяння втечі за кордон. За інформацією правоохоронців, він пропонував військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон у напрямку сусідньої Молдови.

А в Умані правоохоронці викрили жінку, яку підозрюють у незаконному сприянні ухиленню від мобілізації. За даними слідства, вона налагодила злочинну схему, за допомогою якої за гроші впливала на територіальні центри комплектування та допомагала військовозобов’язаним уникнути призову. 

Хмельницька область інвалідність мобілізація сбу ухилянти
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
