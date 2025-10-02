У Хмельницькому затримали жінку, яка заробляла на ухилянтах

Затримання фігурантів. Фото: СБУ

У Хмельницькому правоохоронці викрили 57-річну місцеву жінку, яка заробляла на ухилянтах. Вона пропонувала допомогу у незаконному оформленні інвалідності.

Про це повідомляє Управління СБ України у Хмельницькій області у Facebook у четвер, 2 жовтня.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Слідство встановило, що жінка вимагала від потенційного "клієнта" 22 тисячі доларів США за "вирішення питання" з уникнення призову на військову службу.

Вона запевняла у надійності своєї схеми, а для переконливості навіть підробила медичну довідку про побутову травму чоловіка, демонструючи начебто "впливові зв’язки".

Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання грошей. Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом та підробленні документів. Наразі суд обирає їй запобіжний захід, а слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми.

