Женщину обвиняют в том, что она собирала деньги для влияния на ТЦК, чтобы клиенты могли уклониться от мобилизации

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницу Умани подозревают в незаконном содействии уклонению от мобилизации и ее вину теперь будет определять суд. По данным следствия, женщина организовала преступную схему, чтобы за деньги влиять на ТЦК и помогать уклонистам.

Об этом сообщает Суспільне.

Что известно о деле

По информации прокуратуры, подозреваемая получала средства за незаконное влияние на должностных лиц ТЦК и СП и действовала под прикрытием юридической консультации. Она предлагала и оказывала незаконные услуги, связанные с:

возвращением военно-учетных документов;

избежанием мобилизации;

прекращением розыска военнообязанных;

организацией самовольного оставления воинских частей.

Правоохранители установили три факта получения неправомерной выгоды на общую сумму более 10 тысяч долларов США, а также девять эпизодов предложения и обещания предоставления незаконных услуг на сумму 24 тысячи долларов США.

Женщине сообщено о подозрении по частям 1, 2, 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием. По приговору суда, если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде штрафа от 1514 тысяч гривен до 8327 тысяч гривен, ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

