Главная Новости дня В Умани женщина "консультировала" уклонистов — теперь ждет суда

В Умани женщина "консультировала" уклонистов — теперь ждет суда

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 00:33
Женщину обвиняют в том, что она собирала деньги для влияния на ТЦК, чтобы клиенты могли уклониться от мобилизации
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницу Умани подозревают в незаконном содействии уклонению от мобилизации и ее вину теперь будет определять суд. По данным следствия, женщина организовала преступную схему, чтобы за деньги влиять на ТЦК и помогать уклонистам.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Что известно о деле

По информации прокуратуры, подозреваемая получала средства за незаконное влияние на должностных лиц ТЦК и СП и действовала под прикрытием юридической консультации. Она предлагала и оказывала незаконные услуги, связанные с:

  • возвращением военно-учетных документов;
  • избежанием мобилизации;
  • прекращением розыска военнообязанных;
  • организацией самовольного оставления воинских частей.

Правоохранители установили три факта получения неправомерной выгоды на общую сумму более 10 тысяч долларов США, а также девять эпизодов предложения и обещания предоставления незаконных услуг на сумму 24 тысячи долларов США.

Женщине сообщено о подозрении по частям 1, 2, 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием. По приговору суда, если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде штрафа от 1514 тысяч гривен до 8327 тысяч гривен, ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине судили работника ТЦК за служебную халатность. Он не оформил админпротоколы на уклонистов.

А в Чернигове суд вынес приговор военнослужащему, который не явился на службу в ТЦК. За это судья вынес ему суровый приговор.

суд Умань ТЦК и СП уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
