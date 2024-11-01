Эвакуация в Запорожской области — стало ли больше желающих выехать из-под обстрелов

Эвакуация в Запорожской області. Фото: Нацполиция

Продолжается эвакуация с прифронтовых территорий Запорожской области. Однако несмотря на обстрелы желающих уехать немного.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона в пятницу, 1 ноября.

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Несмотря на усиление обстрелов, эвакуационные процессы с прифронтовых территорий в Запорожской области остаются на стабильном уровне. В октябре эвакуированы 25 человек.

Также каждый день с территории Запорожской области курсирует эвакуационный поезд во Львов и Хмельницкий. За октябрь им воспользовались 428 человек — это примерно 10-12 человек в сутки.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров напомнил, что всем, кто хочет выехать в более безопасные регионы, оказывается помощь. Эвакуация осуществляется бесплатно.

Эвакуация в Запорожской области. Фото: Нацполиция

Напомним, в Одессе остатки ракеты, которой россияне атаковали город, упали на крышу одного из зданий — фрагменты боеприпаса изымали спасатели.

Также Новини.LIVE писали, что двое спасателей, раненых в результате российского удара по пожарной части в Одессе, госпитализированы в тяжелом состоянии.