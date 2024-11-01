Евакуація на Запоріжжі — чи побільшало охочих виїхати з-під обстрілів

Евакуація на Запоріжжі. Фото: Нацполіція

Триває евакуація з прифронтових територій Запорізької області. Проте попри обстріли охочих виїхати небагато.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону у п'ятницю, 1 листопада.

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Попри посилення обстрілів евакуаційні процеси з прифронтових територій на Запоріжжі залишаються на сталому рівні. У жовтні евакуйовано 25 осіб.

Також щодня з території Запорізької області курсує евакуаційний потяг до Львова та Хмельницького. За жовтень ним скористалися 428 людей — це приблизно 10-12 людей на добу.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров нагадав, що усім, хто хоче виїхати до безпечніших регіонів, надається допомога. Евакуацію здійснюється безплатно.

Евакуація в Запорізькій області. Фото: Нацполіція

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