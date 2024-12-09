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Чиновник в Шотландии домогался украинских беженок

9 декабря 2024 02:36
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Председателя городского совета Эдинбурга подозревают в сексуальных домогательствах
Председатель городского совета Эдинбурга Кэмми Дэй. Фото: AP
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Главу городского совета Эдинбурга в Шотландии Кэмми Дэя подозревают в давлении с сексуальным подтекстом на украинских беженок. Высокопоставленный политик-лейборист "бомбардировал" их в социальных сетях сообщениями с сексуальными намеками.

Об этом сообщает Daily Record.

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Кэмми Дэйя уже отстранили от работы шотландские лейбористы, и сейчас он находится в центре полицейского расследования.

Украинские беженки рассказывают, что чиновник спрашивал об их сексуальных предпочтениях, пытался пригласить на свидание и посылал комплименты сексуального характера.

Беженки продемонстрировали журналистам сообщения от Дея в их соцсетях и на сайтах знакомств, в которых он задает вопросы сексуального характера, присылает сердечки любви и интимные эмодзы, а также неоднократно спрашивает девушек, хотят ли они "встретиться за бокалом вина".

"Однажды он нашел меня на веб-сайте знакомств и написал мне сообщение, что было для меня очень странно, поскольку он уже следил за моими социальными сетями и знал, что я знаю, кто он", — заявила одна из беженок.

Беженки сказали, что они чувствовали, что должны быть "вежливыми", но пытались держаться подальше от сексуальных тем.

Дэй не ответил на запросы журналистов, когда к нему обратились за комментарием, но ранее сказал, что с ним не связывалась полиция, и у него не было представления о том, о чем идет расследование. Сейчас его административно отстранили, пока расследуются обвинения в неподобающем поведении.

Напомним, в Польше около 60% приехавших после начала войны украинцев зарабатывают примерно 40,8 тыс. гривен в месяц.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо активно привлекать украинских беженцев к трудоустройству.

домогательства Шотландия секс беженцы война в Украине

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