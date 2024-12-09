Голову міської ради Единбурга підозрюють у сексуальних домаганнях

Голова міської ради Единбурга Кеммі Дей. Фото: AP

Голову міської ради Единбурга у Шотландії Кеммі Дея підозрюють у тиску з сексуальним підтекстом на українських біженок. Високопоставлений політик-лейборист "бомбардував" їх у соціальних мережах повідомленнями з сексуальними натяками.

Про це повідомляє Daily Record.

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Кеммі Дея вже відсторонили від роботи шотландські лейбористи, і зараз він знаходиться в центрі поліцейського розслідування.

Українські біженки розповідають, що чиновник запитував про їхні сексуальні вподобання, намагався зустрітися на побачення та надсилав компліменти щодо їх зовнішнього вигляду.

Біженки продемонстрували журналістам повідомлення від Дея в їхніх соцмережах та на сайтах знайомств, в яких він ставить запитання сексуального характеру, надсилає сердечка кохання та цілує емодзі, а також неодноразово запитує дівчат, чи хочуть вони "зустрітися за келихом вина".

"Одного разу він знайшов мене на вебсайті знайомств і написав мені повідомлення, що було для мене дуже дивно, оскільки він уже стежив за моїми соціальними мережами і знав, що я знаю, хто він", — заявила одна з біженок.

Біженці сказали, що вони відчували, що повинні бути "ввічливими", але намагалися триматися якомога далі від сексуальних тем.

Дей не відповів на запити журналістів, коли до нього звернулися за коментарем, але раніше сказав, що з ним не зв’язувалася поліція, і він не мав уявлення про те, про що йде їхнє розслідування. Зараз його адміністративно відсторонили від Лейбористської партії, поки звинувачення у неналежній поведінці розслідуються.

Нагадаємо, у Польщі близько 60% українців, які приїхали після початку війни, заробляють приблизно 40,8 тис. гривень на місяць.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно активно заохочувати українських біженців до працевлаштування.