Пополнение личным составом штурмовых полков приостановлено

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Штурмовые полки Сухопутных войск Украины получили распоряжение о приостановке пополнения личным составом. По данным источников, решение действует с 26 июля и касается как новомобилизованных, так и военнослужащих, переведенных из других частей. При этом возможность возвращения на службу через приложение "Армия+" для военных, самовольно покинувших часть до 12 июня, сохраняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники "Украинской правды" в четырех штурмовых полках.

Что известно о приостановке пополнения штурмовых полков

По информации "Украинской правды", штурмовые подразделения Сухопутных войск получили распоряжение новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о приостановке пополнения личным составом с 26 июля.

По словам собеседников издания, речь идет о прекращении поступления военнослужащих из батальонов резерва и территориальных центров комплектования, а также о приостановке перевода военных из других частей в состав штурмовых полков.

Один из собеседников издания сообщил, что после получения соответствующего распоряжения подразделения больше не могут принимать новых военнослужащих из батальонов резерва и из числа новомобилизованных:

"Мы теперь не можем брать людей из БРЕЗов (батальонов резерва) и ТЦК (то есть новомобилизованных)".

Другой собеседник рассказал, что воинские части получили сообщение о решении главнокомандующего приостановить поступление личного состава в штурмовые подразделения Сухопутных войск:

"Нам поступило сообщение, что решением главнокомандующего с 00 часов 26 июля будет приостановлена поставка личного состава в штурмовые воинские части (подразделения) Сухопутных войск".

По его словам, также приостановлен перевод военнослужащих из других частей в штурмовые полки. В то же время, как отметил собеседник, сохраняется возможность возвращения на службу для тех, кто самовольно покинул часть до 12 июня, через приложение "Армия+".

Что еще известно о ситуации

Как отмечает "Украинская правда", это первое решение высшего военного командования, ограничивающее пополнение штурмовых полков личным составом.

По данным издания, ранее как минимум два штурмовых полка — 425-й "Скеля" и 225-й — имели возможность постоянного пополнения и расширения.

В частности, 425-й полк, который по своей структуре должен был насчитывать около 3–4 тысяч военнослужащих, был расширен до более чем 10 тысяч человек.

В то же время другие штурмовые подразделения, в частности 1-й отдельный штурмовой полк и 475-й отдельный штурмовой полк, по словам собеседников УП в Силах обороны, таких возможностей не имели.

В материале также отмечается, что 225-й и 425-й полки, по оценке источников издания, обладали большей автономией в своей деятельности и лучшим обеспечением по сравнению с другими подразделениями Сухопутных войск. Собеседники УП связывают это с поддержкой со стороны предыдущего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Новини.LIVE сообщали, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в ближайшее время проведет личную встречу с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. В НАТО отметили, что точную дату переговоров пока не называют, однако подчеркнули, что это лишь вопрос времени. Также в Альянсе сообщили, что генералы уже провели телефонный разговор, а поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов НАТО.

Новини.LIVE также писали, что 24 июля 2026 года главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте во время совещания военного руководства. По итогам встречи был определен порядок действий Украины в ответ на российские удары по инфраструктуре и мирным городам. Кроме того, участники совещания обсудили решения по оперативному обеспечению потребностей командиров корпусов и усилению координации работы.