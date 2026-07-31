Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пополнение личным составом штурмовых полков приостановлено

Пополнение личным составом штурмовых полков приостановлено

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 12:41
СМИ: Драпатый приостановил пополнение штурмовых полков ВСУ
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Штурмовые полки Сухопутных войск Украины получили распоряжение о приостановке пополнения личным составом. По данным источников, решение действует с 26 июля и касается как новомобилизованных, так и военнослужащих, переведенных из других частей. При этом возможность возвращения на службу через приложение "Армия+" для военных, самовольно покинувших часть до 12 июня, сохраняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники "Украинской правды" в четырех штурмовых полках.

Что известно о приостановке пополнения штурмовых полков

По информации "Украинской правды", штурмовые подразделения Сухопутных войск получили распоряжение новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о приостановке пополнения личным составом с 26 июля.

По словам собеседников издания, речь идет о прекращении поступления военнослужащих из батальонов резерва и территориальных центров комплектования, а также о приостановке перевода военных из других частей в состав штурмовых полков.

Один из собеседников издания сообщил, что после получения соответствующего распоряжения подразделения больше не могут принимать новых военнослужащих из батальонов резерва и из числа новомобилизованных:

Читайте также:

"Мы теперь не можем брать людей из БРЕЗов (батальонов резерва) и ТЦК (то есть новомобилизованных)".

Другой собеседник рассказал, что воинские части получили сообщение о решении главнокомандующего приостановить поступление личного состава в штурмовые подразделения Сухопутных войск:

"Нам поступило сообщение, что решением главнокомандующего с 00 часов 26 июля будет приостановлена поставка личного состава в штурмовые воинские части (подразделения) Сухопутных войск".

По его словам, также приостановлен перевод военнослужащих из других частей в штурмовые полки. В то же время, как отметил собеседник, сохраняется возможность возвращения на службу для тех, кто самовольно покинул часть до 12 июня, через приложение "Армия+".

Что еще известно о ситуации

Как отмечает "Украинская правда", это первое решение высшего военного командования, ограничивающее пополнение штурмовых полков личным составом.

По данным издания, ранее как минимум два штурмовых полка — 425-й "Скеля" и 225-й — имели возможность постоянного пополнения и расширения.

В частности, 425-й полк, который по своей структуре должен был насчитывать около 3–4 тысяч военнослужащих, был расширен до более чем 10 тысяч человек.

В то же время другие штурмовые подразделения, в частности 1-й отдельный штурмовой полк и 475-й отдельный штурмовой полк, по словам собеседников УП в Силах обороны, таких возможностей не имели.

В материале также отмечается, что 225-й и 425-й полки, по оценке источников издания, обладали большей автономией в своей деятельности и лучшим обеспечением по сравнению с другими подразделениями Сухопутных войск. Собеседники УП связывают это с поддержкой со стороны предыдущего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Новини.LIVE сообщали, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в ближайшее время проведет личную встречу с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. В НАТО отметили, что точную дату переговоров пока не называют, однако подчеркнули, что это лишь вопрос времени. Также в Альянсе сообщили, что генералы уже провели телефонный разговор, а поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов НАТО.

Новини.LIVE также писали, что 24 июля 2026 года главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте во время совещания военного руководства. По итогам встречи был определен порядок действий Украины в ответ на российские удары по инфраструктуре и мирным городам. Кроме того, участники совещания обсудили решения по оперативному обеспечению потребностей командиров корпусов и усилению координации работы.

ВСУ Михаил Драпатый Сухопутные войска
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации