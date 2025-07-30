Боец ВСУ запускает дрон. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В РПЦ Московии нашли странный способ бороться с ударами дронов ВСУ по военным объектам российских оккупантов. Предлагается по-особенному бить в церковные колокола.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как колокола помогают против дронов ВСУ

Как заявил протоиерей Артемий Владимиров во время окончания богослужения в Москве, особый колокол "глушит все беспилотники". По словам священнослужителя, только колокол помогает бороться с дронами, которые работают с помощью "стекловолокна".

Также московский поп предупредил прихожан о надвигающемся 2 августа — Дне Воздушно-десантных войск.

"В субботу — день десантников РФ. День пророка божьего Ильи. Десантники купаются в фонтанах, просьба быть осторожными — обходите фонтаны", — добавил церковник.

Ранее в РПЦ нашли виновных в катастрофической демографической ситуации в России. Во всем, по мнению скандального протоиерея Андрея Ткачева, виноваты только женщины.

Ранее мы сообщали, что тот самый поп Ткачев заявил, что женщина является не более чем тенью мужчины. Поэтому женщины не должны мечтать о зарабатывании денег или построении карьеры, а должны только выйти замуж и помогать своим мужьям.